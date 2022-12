L'appuntamento è in corso San Rocco a Castano, l'11 dicembre dalle 14.30 alle 18.30. Laboratorio dei giochi di Babbo Natale: una serie di momenti pensati per tutti.

L'appuntamento è in corso San Rocco a Castano, l'11 dicembre dalle 14.30 alle 18.30. Laboratorio dei giochi di Babbo Natale: una serie di momenti pensati per tutti. Lungo tutto il corso, allora, si giocherà con i giochi di Babbo Natale (giocattoli in legno realizzati dagli elfi dell'associazione 'Il Tarlo', a cura della Pro Loco e con il contributo dei commercianti del corso), quindi si potrà realizzare la propria trottola (costo per la realizzazione presso lo stand de 'Il Tarlo') e dalle 15 alle 16 set fotografico con Babbo Natale e signora Babbo Natale. Inoltre, durante tutto l'evento ecco l'esposizione delle attrezzature e degli strumenti della Protezione Civile, per conoscere meglio questo importante gruppo.

