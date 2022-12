Il suo nome è curioso, ma il suo obiettivo è di larga portata. La piattaforma 'Distretto Gamba de Legn' è il nuovo prezioso aiuto tecnologico su cui i commercianti di Bareggio potranno contare per promuovere adeguatamente i loro prodotti.

Il suo nome è curioso, ma il suo obiettivo è di larga portata. La piattaforma 'Distretto Gamba de Legn' è il nuovo prezioso aiuto tecnologico su cui i commercianti di Bareggio potranno contare per promuovere adeguatamente i loro prodotti. "E' la nuova piattaforma online dedicata ai nostri commercianti - spiega il sindaco Linda Colombo - si tratta della prima iniziativa nell'ambito del Distretto del Commercio Gamba de Legn di Bareggio e Cornaredo che abbiamo creato in sinergia con il Comune di Cornaredo e con Confcommercio di Rho per supportare i negozi di vicinato in un periodo non facile". La piattaforma sarà a disposizione dei commercianti gratuitamente e grazie a essa, prosegue il primo cittadino bareggese, "I commercianti potranno far conoscere la propria attività e anche vendere online i loro prodotti".

