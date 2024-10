Cava: nuova strada per togliere i camion

Una nuova strada di collegamento con la cava di Bareggio che tagli fuori i mezzi pesanti dai centri abitati di Bareggio, Cornaredo e Cusago secondo quanto contenuto nel nuovo Piano Cave. La settimana scorsa si è tenuto un incontro tra i sindaci Linda Colombo (Bareggio), Corrado D’Urbano (Cornaredo) e Gianmarco Reina (Cusago) in cui sono state condivise ed esaminate le tre proposte alternative presentate dalla Cava di Bareggio.

Una nuova strada di collegamento con la cava di Bareggio che tagli fuori i mezzi pesanti dai centri abitati di Bareggio, Cornaredo e Cusago secondo quanto contenuto nel nuovo Piano Cave. La settimana scorsa si è tenuto un incontro tra i sindaci Linda Colombo (Bareggio), Corrado D’Urbano (Cornaredo) e Gianmarco Reina (Cusago) in cui sono state condivise ed esaminate le tre proposte alternative presentate dalla Cava di Bareggio. “Quella che abbiamo ritenuto migliore – affermano i tre sindaci – è la soluzione che parte dalla SP114 Baggio-Castelletto poco dopo l’uscita della tangenziale, percorre alcuni sedimi già esistenti di strade agricole e si ricollega alla via Cusago a Bareggio. In questo modo, i camion che devono raggiungere la cava non dovrebbero più attraversare gli abitati dei paesi, andando così a ridurre notevolmente l’impatto ambientale e viabilistico e i disagi per i cittadini”. Il nuovo Piano Cave, redatto da Città Metropolitana e perfezionato in Commissione Regionale Ambiente, su richiesta del sindaco di Bareggio Linda Colombo prevede che l’attività della cava sia vincolata a una viabilità alternativa che escluda il passaggio dei mezzi pesanti dall’attraversamento dei centri abitati. “Ora speriamo che tutti gli Enti coinvolti intraprendano al più presto tutte le procedure per la realizzazione della strada”, concludono i tre sindaci.

