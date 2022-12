Dall'albero al mercatino

E' uno dei più grandi d'Europa e tra i più amati d'Italia: con migliaia di visitatori attesi e decine di bus in arrivo, il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore si conferma evento di qualità in grado di attirare grandi numeri. Anche quest'anno sarà anticipato, giovedì 8 dicembre alle 18, dall'accensione del grande abete di Natale con l'inedito show 'Note di strada'.

