Futura piega Cremona

Tre set in cui Balboni e compagne scacciano i fantasmi di Trento e mettono in campo tutto quello che sanno con grinta, convinzione e cattiveria.

Segnali di reazione e una prova di forza dovevano arrivare ed è quello che fa la Futura, che nell’anticipo della 9° giornata tra le mura casalinghe, non sbaglia nulla e spazza via l’Esperia Cremona con un netto 3-0. Una prova di carattere quella delle cocche di Amadio, che approcciano nel modo giusto la gara, contro una delle neopromosse più in forma del torneo e riprendono il loro cammino risolvendo la pratica in poco più di un’ora di gioco.

Tre set in cui Balboni e compagne scacciano i fantasmi di Trento e mettono in campo tutto quello che sanno con grinta, convinzione e cattiveria, potendo contare anche su una Arciprete in più, che di rientro dall’infortunio, fa sentire eccome il suo peso con 12 punti a tabellino e il premio di MVP dell’incontro. Scacciata anche la maledizione della terza frazione, che in questa occasione diventa, invece , terreno di facile conquista per le bustocche che annientano l’Esperia, inerme dopo un sonoro 10-0 maturato sul turno dai 9 metri proprio di Arciprete.

Una prova corale quella delle cocche, che aggrediscono in battuta, difendono e concretizzano in attacco, super Tonello che dal centro piazza la bellezza di 13 punti complessivi con 81%, partecipazione alla festa anche della giovanissima Sofia Milani al suo esordio stagionale, con subito la risposta presente alla chiamata con un ace al suo ingresso.

Vittoria a pieni punti che vuole dire, settima in campionato e sorpasso per una notte proprio a quella Trento, impegnata domani nel match contro Montale.

Per le cocche ora testa subito al prossimo impegno in casa dell’altra neopromossa Albese.

