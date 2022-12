La vita di una mamma straordinariamente semplice. Racconta proprio questo il libro curato da Linda Corno 'Un raggio di sole', che sarà presentato ad Inveruno il 18 dicembre.

La vita di una mamma straordinariamente semplice. Racconta proprio questo il libro curato da Linda Corno 'Un raggio di sole', che sarà presentato (con il patrocinio del Comune) domenica 18 dicembre, alle 17, in Villa Verganti Veronesi ad Inveruno. Interveranno con l'autrice: Giuseppe Leoni (giornalista e storico locale), Oreste Magni (presidente dell'Ecoistituto della Valle del Ticino), Ornella Maltagliati (già docente del liceo 'Quasimodo' di Magenta), Elena Monticelli (presidente del Gruppo di Storia Locale di Arconate) e Francesco Oppi (Guado Edizioni). E tutto il ricavato dalla vendita sarà devoluto all'associazione Stella Polare Onlus, con sede a Legnano, partner di riferimento per le cure palliative e la terapia del dolore per l'Asst Ovest Milanese.

