L'enigma di Anna

Dopo un tour tra Villa Annoni ed il Naviglio Grande, sabato 3 dicembre è l'occasione per conoscere Monica Brignole Genoni, conoscere il suo libro e far un apertivo con lei presso 'La Scala di Giacobbe'.

La notte del 1° gennaio 2030 l'intera popolazione si sveglia dopo aver fatto lo stesso sogno: una pandemia globale nel 2060 paralizzerà l'economia mondiale, mietendo vittime e portando alla scomparsa delle competenze necessarie per svolgere le attività lavorative. Per questo viene istituito un protocollo di emergenza: i bambini dovranno frequentare delle scuole virtuali speciali dove, seguiti da esperti, impareranno i mestieri che un giorno saranno fondamentali per far ripartire la società. È in una di queste scuole, precisamente in una fabbrica di trattamenti termici dell'acciaio, che Anna si ritrova a imparare nuove nozioni ma anche ad affrontare le sue paure più grandi. Non tutti però sono d'accordo con questo programma, qualcuno sta cercando di sabotarlo e di rovinare i loro piani. Toccherà proprio ad Anna e ai suoi amici prendere in mano la situazione...

