Castano si illumina con i supereroi

Pronti a farvi immortalare in una foto. Ma se con voi ci fossero anche dei supereroi. Detto, fatto... perché il prossimo 8 dicembre grazie a 'Sfumature Castanesi' questo sarà possibile. L'appuntamento, allora, è dalle 15.30 alle 17.30 all'auditorium 'Paccagnini'.

Pronti a farvi immortalare in una foto. Ma se con voi ci fossero anche dei supereroi. Detto, fatto... perché il prossimo 8 dicembre grazie a 'Sfumature Castanesi' questo sarà possibile. L'appuntamento, allora, è dalle 15.30 alle 17.30 all'auditorium 'Paccagnini' con un set fotografico creato appositamente per l'occasione. Non è, però, finita qui: sempre lo stesso pomeriggio, infatti, alle 15 spazio al saggio del corso di teatro per ragazzi della Compagnia dei Gelosi 'La regina delle nevi', mentre alle 17.30 ecco 'Milla luci con i Supereroi' (camminata organizzata dal Comitato Genitori) e alle 18 accensione delle luci di Natale in piazza Mazzini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!