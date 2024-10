Una cometa nel cielo

Dopo lo straordinario fenomeno dell'aurora boreale anche da noi; in questi giorni il cielo ci regala lo spettacolo della cometa. Ecco come vederla anche da noi!

Un evento astronomico straordinario sta per illuminare il cielo di ottobre: la cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, soprannominata la "cometa del secolo", raggiungerà il suo punto più vicino alla Terra questo sabato, offrendo uno spettacolo imperdibile per appassionati e curiosi di tutto il mondo.

Scoperta a gennaio 2023 grazie a una collaborazione tra osservatori cinesi e sudafricani, la cometa ha attirato immediatamente l’attenzione degli astronomi per la sua traiettoria insolita e la luminosità eccezionale. Gli scienziati stimano che Tsuchinshan-ATLAS non abbia visitato il sistema solare interno da circa 80.000 anni, quando la Terra era ancora abitata dai Neanderthal. Questo dato impressionante la rende un vero e proprio fossile cosmico, testimone di un’era antica.

Una cometa straordinariamente luminosa

Ciò che distingue Tsuchinshan-ATLAS dalle altre comete recenti è la sua intensa luminosità. Secondo Javier Licandro, astronomo dell'Instituto de Astrofísica de Canarias, la cometa brilla attualmente “molto più di Mercurio”, uno dei pianeti più visibili del nostro cielo notturno. Questa straordinaria luminosità la colloca tra le comete storiche più luminose mai osservate, come la famosa Hale-Bopp del 1997 o Hyakutake del 1996.

Uno dei dettagli più impressionanti della cometa è la sua coda, che si estende per una lunghezza pari a ben 42 lune piene. Questa scia luminosa, composta da gas e polveri, si forma quando il calore del Sole provoca la sublimazione dei materiali ghiacciati della cometa, creando una spettacolare scia che si estende per milioni di chilometri nello spazio.

Quando e come osservare la cometa

Il momento culminante per l'osservazione sarà sabato 12 ottobre, quando la cometa raggiungerà il punto di massimo avvicinamento alla Terra. Da questa data in poi, Tsuchinshan-ATLAS sarà visibile anche a occhio nudo nell’emisfero settentrionale, offrendo una visione mozzafiato che non si ripeterà per millenni.

Per gli osservatori italiani, il momento ideale per ammirare la cometa sarà intorno alle 20:00, subito dopo il tramonto. Guardando verso ovest, la cometa apparirà brillante e maestosa nel cielo, più alta ogni giorno rispetto all’orizzonte, facilitando così l’osservazione.

Consigli per una visione ottimale

Per godere appieno dello spettacolo, è consigliabile trovare un luogo con basso inquinamento luminoso e un orizzonte occidentale privo di ostacoli. Anche se la cometa sarà visibile a occhio nudo, l'uso di un binocolo o di un telescopio potrà migliorare notevolmente l'esperienza, permettendo di osservare più dettagli del nucleo e della coda.

Per i fotografi appassionati, il 19 e 20 ottobre saranno giornate perfette per catturare immagini memorabili della cometa, poiché la luce lunare sarà minima, non interferendo con la visione del corpo celeste.

Un’occasione unica per gli amanti del cielo

La comparsa della cometa Tsuchinshan-ATLAS è un evento che unisce scienza e spettacolo, capace di suscitare meraviglia e curiosità in chiunque abbia la possibilità di osservarla. Sarà un’occasione irripetibile per ammirare da vicino uno degli affascinanti fenomeni del nostro universo, un promemoria del mistero e della vastità del cosmo. Non perdete l'opportunità di alzare gli occhi al cielo e assistere a uno degli spettacoli più suggestivi del 2023.

