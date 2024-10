Peste suina: "Bene nuove misure"

Bene le nuove misure sulla Peste Suina Africana che rispondono alle proposte di Coldiretti, dalla collocazione delle barriere in autostrada al depopolamento dei cinghiali, che vanno però ora affiancate da indennizzi immediati agli allevatori colpiti da danni diretti e indiretti. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia in merito alle dichiarazioni alle commissioni Agricoltura e Affari Sociali della Camera del commissario straordinario all’emergenza, nell’annunciare che proprio Giovanni Filippini interverrà al convegno organizzato da Coldiretti alla FAZI, la Fiera Agricola e Zootecnica Italiana di Montichiari (Brescia).

L’appuntamento – precisa la Coldiretti Lombardia – è per sabato 26 ottobre, alle 11, presso la Sala Pedini del Centro Fiera del Garda di Montichiari con un incontro dedicato alle minacce e ai problemi che affliggono la Fattoria Italia. Insieme al presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e al segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, oltre al commissario per la Peste Suina Africana Giovanni Filippini, ci saranno tra gli altri: il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore all’agricoltura della Regione Lombardia Alessandro Beduschi, il presidente di Filiera Italia Paolo De Castro e l’amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, l’amministratore delegato di Consorzi agrari d’Italia Gianluca Lelli, il direttore del Centro Studi Divulga Felice Adinolfi professore di economia e politica agraria dell’Università di Bologna e Piero Gattoni del Consorzio italiano biogas.

La FAZI – conclude la Coldiretti Lombardia – che si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, è la più importante manifestazione italiana a livello internazionale dedicata all’allevamento con 40.000 metri quadrati coperti di superficie espositiva.

