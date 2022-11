Caffé per il prossimo

La Regione e la politica cittadina incontrano una delle eccellenze produttive del territorio di Bareggio. La Espresso Cap, azienda che si occupa di produrre capsule per macchine da caffè, è stata visitata dalla consigliera regionale Silvia Scurati, ma anche dal vicesindaco Lorenzo Paietta e dall'assessore Roberto Pirota.

La Regione e la politica cittadina incontrano una delle eccellenze produttive del territorio di Bareggio. La Espresso Cap, azienda che si occupa di produrre capsule per macchine da caffè, è stata visitata dalla consigliera regionale Silvia Scurati, ma anche dal vicesindaco Lorenzo Paietta e dall'assessore Roberto Pirota. Ed è stata anche l'occasione per rendere all'azienda merito non soltanto per la sua laboriosità ma anche per il suo slancio di solidarietà verso i più bisognosi. "Acquistando un prodotto Gesto - ha ricordato il primo cittadino Linda Colombo - una parte del ricavato viene donata ad associazioni che operano nel sociale". Tra esse figura il Centro di aiuto alla vita Mangiagalli di Milano con cui è già in atto una collaborazione. "Come Amministrazione - conclude Colombo - ci siamo impegnati e diffondere il progetto tra le nostre associazioni e faremo conoscere l'azienda attraverso il nuovo portale per il commercio che vedrà presto la luce".

