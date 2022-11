Boffalora... di Natale

A Boffalora sopra Ticino il grande appuntamento è per domenica 11 dicembre, con il ritorno dei 'Mercatini di Natale' in paese.

Manca circa un mese alla festività più attesa da bambini ed adulti, le magiche atmosfere natalizie iniziano a propagarsi tra negozi, attività e abitazioni. Le decorazioni compaiono alle finestre delle case... A Boffalora sopra Ticino il grande appuntamento è per domenica 11 dicembre, con il ritorno dei 'Mercatini di Natale' in paese.

"Tante bancarelle di gastronomia, artigianato e associazioni. Ampia scelta di Street food e il consueto appuntamento con polenta e bruscitt con il CAI e Il Muron - spiega il sindaco Sabina Doniselli - Verranno a trovarci Babbo Natale e i suoi folletti, accompagnati dalla musica di Natale con la Banda e gli Zampognari.

In mattinata la consegna dei Bonus Bebè alle famiglie dei bambini nati nel 2022 e dei premi di riconoscimento agli studenti meritevoli. Nel pomeriggio lo spettacolo per bambini 'Il Canto di Natale'. Venite a trovarci nella magica atmosfera di Natale di Boffalora!"

