La Futura attesa a Lecco

Secondo impegno consecutivo lontano dal PalaBorsani per la Futura Volley che domenica sarà impegnata sul campo della Orocash Lecco, nel match valido per la 6° giornata di andata della regular season. Una sfida, ancora una volta, a tinte lombarde e contro una matricola della categoria per le cocche, che si troveranno di fronte la squadra bianco rossa, reduce da una stagione da incorniciare in B1 con 58 punti fatta di 19 vittorie su 22 gare disputate in regular season, culminata poi con il successo playoff contro Capo d’Orso Palau.

Le lecchesi hanno subito rotto il ghiaccio nella nuova categoria racimolando sin ora 6 punti, frutto di 2 vittorie di cui la prima all’esordio nel derby contro Albese e domenica scorsa proprio un secco 3-0 in casa di Montale e 3 sconfitte con Mondovì, Brescia e Club Italia.

Agli ordini del navigato ed esperto Gianfranco Milano, confermato in plancia di comando, una squadra fatta di conferme, come Rimoldi e Lancini, ed innesti di qualità ed esperienza come il libero Ilaria Bonvicini, al suo terzo anno in A2 dopo altrettanti anni di A1 con la maglia di Monza, e la centrale Federica Piacentini, ex Vicenza e Soverato, per fare qualche nome. Un team solido e ben organizzato, pronto a dare il 110% in tutte le gare ed essere avversario scomodo per tutti da affrontare, in cerca di qualsiasi distrazione per fare lo sgambetto anche ai team più navigati.

Caratteristiche queste confermate anche dai numeri, che vedono proprio la Orocasch al primo posto nella speciale classifica riguardante le ricezioni perfette di ambo i gironi di A2 con la bellezza di 157 perfette nei 18 set disputati (8,7 media per set), oltre a 21 ace e 30 muri punto messi a segno nel cammino fino ad ora.

Balboni e compagne, archiviato positivamente ad Offanengo il trittico intenso di tre gare in otto giorni, sono tornate al lavoro in palestra con una settimana di lavoro standard in cui potersi concentrare sugli aspetti che hanno funzionato di meno nei set lasciati per strada, in modo da farsi trovare ancora una volta pronte e poter proseguire la striscia di risultati positivi, rimanendo così ai piani alti della classifica. Coach Amadio, per la gara dovrà rinunciare ad Arciprete, al lavoro ancora separatamente per recuperare dall’infortunio alla caviglia rimediato domenica al PalaCoim ed alla giovane centrale Pandolfi, anche lei alle prese con la risoluzione di un piccolo acciacco.

Fischio d’inizio della gara, come di consueto, per le ore 17.00 di domenica 20 Novembre al Palazzetto Comunale “Al Bione” di Lecco, biglietti acquistabili direttamente in loco alle casse dell’impianto. Per chi non potrà vivere direttamente le emozioni dell’incontro ci sarà la possibilità di sostenere a distanza le bustocche , la gara, infatti, verrà trasmessa ancora in diretta (in chiaro) sul canale YouTube Volleyball World Italia ed in simulcast su Volleyball World Tv.

