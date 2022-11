Comitato per Castano: Fontanive presidente

Cambio alla guida del Comitato per Castano: Marco Fontanive, infatti, è il nuovo presidente, al posto di Daniele Canziani.

Cambio alla guida del Comitato per Castano: Marco Fontanive, infatti, è il nuovo presidente, al posto di Daniele Canziani. "Nel ringraziare Daniele per l'impegno e la passione dimostrata in questi ultimi tre anni di presidenza, faccio tanti auguri di buon lavoro a Marco, certa che sarà un eccellente guida e testimone dei principi politici che animano da sempre il Comitato per Castano - ha scritto Laura Bona, vice presidente del Comitato - In bocca al lupo Marco".

