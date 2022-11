Il premio della 'Verza d'Oro'

Dopo la bella, gustosa e divertente esperienza dello scorso anno è tornata la competenzione tra ristoranti inverunesi per la ‘Verza d’Oro’.

Dopo la bella, gustosa e divertente esperienza dello scorso anno è tornata la competenzione tra ristoranti inverunesi per la ‘Verza d’Oro’. Come ben si sa, nel periodo dell’Antica Fiera di San Martino, la tradizione vuole che si torni ad assaporare anche i piatti della tradizione. In tutta la comunità non vi è così nessun ristorante che non proponga la ‘cassoela’, e qui, un po’ per spirito di competitività e per voglia di stupire, si è voluta creare una sfida vera e propria. “La domenica della Fiera di San Martino, una giuria composta dal sindaco Sara Bettinelli e assessore Luigi Gariboldi, don Lamberto, il presidente Inveruno in Vetrina Lorenzo Garavaglia e un rappresentante di Rockantina hanno assaggiato e valutato le ‘cassoele’ dei nostri associati ristoranti - spiegano gli organizzatori - a competere quest’anno erano: ‘Piatto d’oro’, ‘Tenuta Bramasole’, ‘Ristorante Brera’, ‘ Ristorante Sardinia’ e ‘Urban mix’. Quest’anno, per un solo punto di differenza, ha vinto il ‘Sardinia’. Complimenti per la gustosa realizzazione!”. Lo scorso anno vinse invece il ristorante ‘Piatto d’oro’.

