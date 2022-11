Max Pisu al Paccagnini

Max Pisu torna all'auditorium Paccagnini di Castano. L'appuntamento è questo sabato (19 novembre alle 21) con lo spettacolo 'Affetti Instabili'.

Uno spettacolo che è una metafora della vita contemporanea, che ci fa credere che sempre saremo circondati da nuovi affetti pronti ad ascoltarci e a rassicurarci che tutto andrà bene. Lui, da solo sul palco, ma mai veramente solo, perché parlerà sempre con un qualcuno che c’è, ma non c’è. E lo farà con la sua classica e tradizionale ironia e comicità. Un appuntamento, alla fine, per pensare e soprattutto ridere. E, in fondo, altrimenti non potrebbe essere, perché sul palco dell'auditorium Paccagnini di Castano ecco che, sabato 19 novembre alle 21, torna Max Pisu con 'Affetti Instabili'.

