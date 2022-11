Lega: Boscarini nuovo segretario

Stefano Boscarini nuovo segretario della sezione di Castano della Lega. L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore.

Stefano Boscarini nuovo segretario della sezione di Castano della Lega. L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore. "Complimenti al neo segretario e ai membri del direttivo Chiara Romorini e Stefano Martinelli - hanno scritto - Grazie, inoltre, al senatore Massimo Garavaglia, per averci dato la motivazione e l'entusiasmo per andare avanti, al segretario provinciale Alessio Zanzottera per esserci sempre e al commissario Roberto Valenti per averci accompagnato in questo nuovo percorso".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!