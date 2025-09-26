meteo-top

Legge di bilancio: incontro con il senatore Garavaglia

Approfondimento, spiegazione e confronto. Legge di Bilancio: se ne è parlato in sala consiliare con il Senatore Massimo Garavaglia.
Castano - Incontro sulla legge di bilancio

Approfondimento, spiegazione e confronto. Legge di Bilancio: se ne è parlato in sala consiliare con il Senatore Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Un appuntamento dedicato alle attività produttive del territorio, che hanno avuto la possibilità di interfacciarsi sui temi principali della manovra finanziaria.

