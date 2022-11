Inveruno: Aco Bocina in scena al Birrificio

Il Birrificio di Legnano – The factory apre le porte al grande spettacolo con una serata d’esordio, in programma per giovedì 24 novembre a partire dalle 20, dedicata allo straordinario Aco Bocina.

Il Birrificio di Legnano – The factory apre le porte al grande spettacolo con una serata d’esordio dedicata allo straordinario Aco Bocina. Tra i più virtuosi chitarristi e mandolinisti al mondo, Aco Bocina porta sul palco la sua passione per i ritmi e le melodie della tradizione balcanica, regalando al pubblico un magico mix di ritmi e suggestioni che spaziano dal flamenco al jazz and blues, dal rock alla musica mediterranea.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica che hanno così l’occasione di vivere un’esperienza a 360 gradi immersi nelle note suggestive dell’artista. A far da cornice il teatro del Birrificio, che per l’occasione si veste a festa organizzando una cena gourmet dove a farla da protagonista sarà il re dell’autunno, il fungo porcino!

L’evento andrà in scena giovedì 24 novembre a partire dalle 20 con la cena, per proseguire poi con lo spettacolo live dalle 22. La serata è su prenotazione chiamando il numero 347.7262025

