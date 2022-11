Mercatino: buona la prima

Più di 140 banchi: hobbisti, usato, antiquariato, modernariato e molto altro ancora. Come si dice “buona la prima”. Tanti espositori e visitatori al 'Mercatino delle Pulci'.

Più di 140 banchi: hobbisti, usato, antiquariato, modernariato e molto altro ancora. Come si dice “buona la prima”. Sì, perché il primo appuntamento con il Mercatino delle Pulci a Castano è stato davvero un grande successo. Tanti gli artigiani, i commercianti e i privati che si sono ritrovati in piazza Ardizzone. E tante le persone che per tutta la giornata di domenica non si sono voluto far scappare l’occasione di vedere la merce esposta e fare acquisti. “Siamo riusciti a richiamare un numero significativo di espositori - commenta l’organizzatore Alessandro di Giacomo - Una grande soddisfazione. Ma non è finita qui. Adesso, infatti, si replicherà il 4 e il 18 dicembre, gli altri due momenti in calendario e che siamo sicuri sapranno ancora una volta conquistare tutti”. “Sicuramente siamo partiti molto bene - conclude il sindaco Giuseppe Pignatiello - Una nuova opportunità per il nostro territorio e un’occasione per fare essere sempre più comunità. Come al solito, come Amministrazione siamo a disposizione di tutti coloro che vogliono collaborare per costruire qualcosa di bello per la città”.

PIU' DI 140 BANCHI PER IL PRIMO 'MERCATINO DELLE PULCI'



