Da promuovere, ma soprattutto da vivere. Senza sosta e con impegno di tutti. La legalità sarà protagonista di un incontro organizzato da Consulta Giovani, Consiglio comunale dei Ragazzi e Centro Giovani di Cornaredo per giovedì 24 novembre alle 21 all'auditorium comunale 'La filanda'. Il titolo dell'appuntamento è 'Legalità, piccole e grandi storie'. Al tavolo dei relatori vi saranno Lorenzo Sanua, figlio di Pietro Sanua ucciso nel 1995 a Corsico dalla 'ndrangheta, Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino tragicamente ammazzato con una bomba dalla mafia insieme con gli uomini della scorta nel 1992 e fondatore del movimento 'Agende rosse' e Giuseppe Antoci, amministratore del parco dei Nebrodi dal 2013 al 2018, in prima linea nella lotta alle infiltrazioni mafiose nella gestione del parco e presidente onorario della Fondazione Caponnetto.

