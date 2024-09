A scuola di digitale

Da sabato 21 settembre la biblioteca Bernasconi di Cornaredo spalancherà la porte a un laboratorio digitale rivolto a ragazzi e ragazze delle classi quarte e quine della scuola primaria.

Giovani e digitale, digitale e giovani. Le due realtà si intersecano sempre di più e, proprio per questo, si impone l'esigenza di guidarli a un uso sempre più responsabile della tecnologia. Da sabato 21 settembre la biblioteca Bernasconi di Cornaredo spalancherà la porte a un laboratorio digitale rivolto a ragazzi e ragazze delle classi quarte e quine della scuola primaria. "Il progetto Laboratorio digitale- spiega il comune - è una serie di sei incontri dedicati ai bambini di quarta e quinta elementare pensato per avvicinarli al mondo della programmazione e della tecnologia in modo divertente e coinvolgente". Scopo dell'iniziativa è far apprendere ai bambini "le basi del coding utilizzando Scratch, una piattaforma di programmazione visuale che permette di creare storie interattive, giochi e animazioni". I ragazzi avranno poi occasione di sperimentare il micro-bit "un piccolo dispositivo programmabile che permette di realizzare semplici progetti elettronici". Il Laboratorio illustrerà ai piccoli anche i capisaldi dell'intelligenza artificiale. "Il laboratorio è organizzato dall'associazione Oltre i perimetri e si propone di "stimolare la curiosità e la creatività dei giovani studenti, preparandoli al futuro tecnologico in modo consapevole e informato". Le date, oltre all'esordio del 21 settembre, sono il 28 settembre, 12 e 26 ottobre, 9 e 23 novembre. Il Laboratorio si svolgerà dalle 10 alle 13 in sala esposizioni. La partecipazione è gratuita ma per iscriversi occorrerà inviare una email a letizia [dot] pezzoli [at] oltreiperimetri [dot] it.

