Le seconde Elementari a 'Forestami'

Tutti insieme. Pollice verde in una mano e desiderio di sostenere il valore dell'ambiente nell'altra. I ragazzi e le ragazze delle classi seconde delle scuole Elementari 'Caccia' di Busto Garolfo hanno preso parte con entusiasmo all'iniziativa 'Forestami'. "Un progetto - si legge in una nota - promosso da Città Metropolitana che l'Amministrazione comunale di Busto Garolfo ha accolto con entusiasmo perchè promuove comportamenti e azioni per la salvaguardia dell'ambiente e la costruzione di un futuro più sostenibile e resiliente". I piccoli studenti bustesi hanno preso parte con impegno a quest'operazione di piantumazione di nuove essenze. All'appuntamento hanno partecipato anche il sindaco Susanna Biondi e la sua collega di giunta Patrizia Campetti.

