Idea che funziona si ripropone. Domenica 2 febbraio alle 10.30, nella nuova sala consiliare di piazza Concordia, il Comune di Busto Garolfo assegnerà dei riconoscimenti ai laureati per l'anno 2023 che abbiano ottenuto una votazione non inferiore a 99/110. I premiati saranno complessivamente 16. "Il progetto - spiega il Comune in una nota - si sviluppa in continuità con gli anni precedenti e anche per quest'edizione è stato finanziato da varie realtà economiche di Busto Garolfo, Banca di Credito Cooperativo, Barni Carlo, Tessitura Colombo Antonio, Ensinger e Azienza Farmaceutica Municipalizzata".

