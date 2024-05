Liceo: omaggio a Shakespeare

Una serata dedicata al bardo e all' amore. Venerdì 3 maggio si è tenuta l'annuale rappresentazione dei laboratori di teatro e musica del Liceo arconatese.

Una serata dedicata al bardo e all' amore. Venerdì 3 maggio, presso il teatro Sacro Cuore di Busto Garolfo, si è tenuta l'annuale rappresentazione dei laboratori di teatro e musica del Liceo arconatese. Una lunga serata diversa per il folto pubblico di amici, famiglie e personale dell' Istituto passata all' insegna del divertimento, delle emozioni e della cultura. Per la regia della bravissima Irina Lorandi, le due compagnie del Liceo hanno messo in scena ʻA Midsummer Night's Dreamʼ e ʻRambling Romeo and Julietʼ. I due capolavori del teatro elisabettiano ancora una volta hanno preso vita sul palco incontrando la contemporaneità. Passato e presente, italiano e inglese si sono fusi: il testo si è fatto nuovamente domanda, interrogando gli spettatori su temi universali. L'amore è stato anche il filo conduttore dell' intermezzo proposto dal laboratorio di musica: dal rinascimento al presente, gli strumenti e le voci dei ragazzi hanno fatto vibrare la sala di emozioni. “Questa esperienza permette a ciascuno dei nostri ragazzi di crescere, scoprire le potenzialità a volte ancora sopite e trovare la propria strada grazie anche al lavoro di squadra e ai profondi legami di amicizia che si creano”, sostiene il professor Franco Lazzari che da anni coordina i due laboratori, affiancato nel backstage, dalla proforessa Francesca Cereda, che ha curato il gruppo dei supporter, e dalle docenti di lingua inglese che hanno curato la riflessione linguistica e letteraria. "In una società sempre più veloce e complessa, il teatro e la musica non hanno perso la loro funzione principale: porre all' attenzione di noi spettatori i grandi temi che coinvolgono il nostro essere uomini", sostiene il dirigente scolastico Emanuele Marcora, "Vedere oltre cinquanta studenti mettersi in gioco e dare vita ad un momento di arte e comunità è una grande soddisfazione che si rinnoverà nelle prossime settimane quando i nostri liceali porteranno in scena il loro spettacolo ai nostri alunni della scuola secondaria di primo grado di Arconate e Buscate".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!