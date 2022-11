Carlo al traguardo dei 100

Un compleanno davvero speciale. Un traguardo eccezionale. Già, perché il magnaghese Carlo Rosa ha raggiunto nientemeno che i 100 anni.

Un compleanno davvero speciale. Un traguardo eccezionale. Già, perché il magnaghese Carlo Rosa ha raggiunto nientemeno che i 100 anni. E, allora, a festeggiarlo e a portargli gli auguri da parte di tutta la comunità, il sindaco Dario Candiani. "Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste in quanto non è più, il futuro non esiste in quanto deve ancora essere, ed il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro" (Sant'Agostino, Confessioni XI), questo il testo sulla pergamena.

