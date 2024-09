I telecomandi non vanno: c'è Capitan Ventosa

"Mi stimo... e mi incoraggio". Eh sì, perché per provare finalmente a trovare una soluzione a quel problema che persiste da anni e anni e che nessuno è mai riuscito appunto a risolvere, è arrivato proprio lui, nientemeno che Capitan Ventosa.

"Mi stimo... e mi incoraggio". Eh sì, perché per provare finalmente a trovare una soluzione a quel problema che persiste ormai da anni e anni e che nessuno è mai riuscito appunto a risolvere, è arrivato proprio lui, nientemeno che Capitan Ventosa. Eccolo, infatti, ad Inveruno, precisamente in via Varese. "Che cosa succede? - spiega Lorenzo Garavaglia, del 'Panificio Garavaglia', che assieme allo studio Ferrario, ha contattato l'inviato di 'Striscia la Notizia' - C'è un campo magnetico che da tempo impedisce ai telecomandi delle autovetture ed anche al cancello dello stesso studio di funzionare. Così, abbiamo deciso di chiamare Capitan Ventosa, nella speranza che grazie lui ed al suo team, che di simili servizi ne hanno fatto tanti, si possa venire a capo di quanto accade". Più nello specifico, più e più volte è capitato che, in particolar modo nei due posteggi di fronte al panificio, quando si lascia in sosta l'auto o un mezzo, al momento di risalire a bordo, questa non si apre. E si può stare lì, a provare e riprovare, ma nulla. "Già in passato - conclude Garavaglia - abbiamo chiesto l'intervento di aziende che operano nel settore, però nessuna è stata in grado di capire come mai avvenisse questo. Ovviamente è un problema che va risolto e, dunque, ci siamo mossi pure con l'inviato di Striscia".

