Aperitivo per Safe Heart

L’organizzazione di volontariato dedicata alla cura delle patologie cardiovascolari organizza un aperitivo solidale per raccogliere fondi.

Safe Heart ODV, associazione di solidarietà sociale per la diagnosi e la cura delle patologie cardiovascolari verso tutte quelle popolazioni ferite da guerra e povertà, organizza per il 24 settembre UN APERITIVO SOLIDALE ED UNA VISITA GUIDATA alla Residenza Vignale di Milano (via Enrico Toti, 2) con interventi musicali di Cristina Scuccia, Debbie Summa & Elvis Fortunato, Renato Caruso, ⁠Encanto Acoustic Duo + Andrea Riva (sassofonista) e Luca De Gregorio. Il ricavato della serata sosterrà la prossima missione di Safe Heart ODV in Burkina Faso.

L’evento si svolgerà dalle ore 19.00 alle ore 22.00 nella suggestiva cornice della Residenza Vignale, villa storica costruita per volontà di un principe austriaco: un luogo nascosto, aperto per l’occasione, che coniuga gli elementi decorativi della secessione viennese e dell’architettura liberty milanese.

Prorogata al 22 settembre la data entro cui è possibile prenotarsi.

Per registrarsi è necessario compilare il form al seguente link: https://bit.ly/3WtNQ60.

È possibile scegliere la fascia oraria per la visita e il metodo di pagamento (PayPal, carta di credito o bonifico bancario).

Il contributo minimo è di 35 euro per l’APERITIVO SOLIDALE e di 60 euro per l’opzione APERITIVO SOLIDALE + VISITA GUIDATA alla Residenza Vignale.

Il ricavato dell’APERITIVO SOLIDALE sosterrà i progetti di Safe Heart ODV e sarà devoluto a missioni umanitarie no-profit in Burkina Faso, in particolare alla cura di giovani pazienti con patologie delle valvole cardiache e alla formazione del personale locale.

Durante la serata, verranno condivise con il pubblico le testimonianze delle missioni umanitarie realizzate fino ad ora e ci saranno dei momenti musicali.

CRISTINA SCUCCIA, precedentemente nota come Suor Cristina, partecipa a The Voice of Italy 2014, il talent show di Rai 2 che l’ha vista trionfare. L’anno successivo entra a far parte del cast di “Sister Act”, il musical diretto da Saverio Marconi, mentre nel 2016 è tra i protagonisti di “Titanic – Il Musical”. La sua voce arriva fino all’estero, dove viene ospitata in diverse trasmissioni televisive come The Voice e Le Grand Show de Calogero in Francia, Helene Fisher Show in Germania e Today Show negli Stati Uniti. Nel 2019 è tra i concorrenti del talent show americano The World’s Best in onda sulla CBS e della 14ª edizione di Ballando con le stelle in onda su Rai 1. Il 17 marzo 2023 esce “La felicità è una direzione”, il suo primo singolo firmato Cristina Scuccia. Dal 2023 è parte del cast di Io Canto. Il 21 giugno 2024, invece, esce “Se avessi”, brano che la vede per la prima volta anche autrice.

DEBBIE SUMMA inizia a studiare pianoforte a 10 anni e prosegue con il violino presso il Conservatorio G.B. Pergolesi. Si diploma in canto jazz e blues presso il CPM Music Institute di Milano nel 2008. Lavora come corista in programmi televisivi e concerti di prestigio, tra cui il Festival di Sanremo e diverse trasmissioni Rai e Mediaset. Nel 2014 fonda la società di produzione MU’S ANATOMY. Inoltre, partecipa a eventi di alto profilo e lavora con artisti come Antonello Venditti e Fiorella Mannoia.

ELVIS FORTUNATO è noto per la sua versatilità come chitarrista, arrangiatore e produttore. Negli anni collabora con artisti di fama mondiale come Anastacia, Andrea Bocelli Laura Pausini, Francesco Renga e Ricardo Montaner. Partecipa a eventi prestigiosi come il Festival di Sanremo, X-Factor e a produzioni musicali globali come “Cats” e il Musical della Disney “High School Musical”. Dal 2013 prende parte al mega-evento annuale di musica internazionale a Malta del tenore Joseph Calleja e dal 2020 è membro dell'orchestra del Festival di Sanremo.

Il chitarrista e compositore RENATO CARUSO da sempre unisce scienza e musica nei suoi progetti discografici e autoriali e, per l’occasione, eseguirà dal vivo alcuni brani del suo repertorio tra cui “Pitagora pensaci tu”, “Pittrice del sottosuolo” e “Grazie Turing”, unitamente a composizioni tratte dal suo ultimo album di inediti “LA TEORIA DEL BIG CHORD”, progetto discografico caratterizzato da un suono artificiale, nato dalla sperimentazione analogica mediante Commodore. Il chitarrista e compositore concluderà la sua esibizione con alcune cover di Pino Daniele, eseguendo in versione acustica alcuni dei brani più celebri del cantautore napoletano come “Quando” e “Je stò vicino a te”.

⁠ENCANTO ACOUSTIC DUO è formato dai fratelli Maria Cristina e Federico Riva. Nato nel 2015, il duo propone un repertorio internazionale dove la sperimentazione va oltre lo strumento, creando atmosfere uniche con la tecnica del live-looping. Il risultato è una performance unica, dove gli strumenti e le voci si moltiplicano, andando a creare un vero e proprio “effetto orchestra”. In occasione della serata organizzata da Safe Heart ODV si esibiranno insieme al sassofonista ANDREA RIVA.

LUCA DE GREGORIO è un cantautore e poli-strumentista. Dopo avere studiato al conservatorio e al CPM Music Institute inizia la sua intensa attività artistica live. Nel 2016 è tra i talenti concorrenti nella quarta edizione del programma televisivo The Voice of Italy in onda su Rai2 e nel 2024 partecipa alla terza edizione del programma Dalla Strada Al Palco in onda su Rai2, dove si esibisce con il suo brano inedito: “SANGUE NEL SANGUE” che darà il titolo anche al suo EP discografico di prossima uscita. Un progetto caratterizzato da un forte impatto Power Ballad che si fonde in un sound moderno di Pop - Elettronico - Folk - Rock - Alternativo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!