Insieme per fare pulizia

Si diche che “L’unione fa la forza”, ma in questo caso “fa pulizia”. Magnago e Vanzaghello, infatti, insieme per rimuovere eventuali rifiuti nelle aree comunali. E lo faranno sabato 21 settembre, dalle 9.45, nella zona adiacente il campo sportivo di via Montale. “Sarà un modo per partecipare attivamente alla vita del paese, proteggere l’area attorno a noi, ritrovare e conoscere chi da tempo con forte senso civico si occupa della pulizia e raccolta rifiuti - scrivono”.

