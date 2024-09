In bicicletta con don Andrea

Dalla fiaccolata, di corsa, alla biciclettata: domenica 22 settembre un’originale iniziativa permetterà al nuovo parroco don Andrea (residente ora in Oratorio) di conoscere le realtà di Cuggiono e Castelletto.

Dalla fiaccolata, di corsa, alla biciclettata: domenica 22 settembre un’originale iniziativa permetterà al nuovo parroco don Andrea (residente ora in Oratorio) di conoscere le realtà di Cuggiono e Castelletto. Dopo la messa delle ore 11 in Basilica, infatti, tutti i partecipanti (bambini e famiglie) faranno una bella biciclettata tra i luoghi più simbolici di Cuggiono, per poi giungere a Castelletto all’Oratorio per un picnic e fare alcuni giochi insieme. Negli spostamenti ci sarà il supporto di Polizia locale e Protezione Civile per garantire la sicurezza dei partecipanti.

