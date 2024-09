Le sezioni Avis e Aido di Arconate organizzano la tradizionale ‘Festa del Donatore’. Appuntamento sabato 21 settembre presso il Centro Pensionati.

Le sezioni Avis e Aido di Arconate organizzano la tradizionale ‘Festa del Donatore’. Appuntamento sabato 21 settembre presso il Centro Pensionati per trascorrere una serata in compagnia con buon cibo e tanta musica. Sarà l’occasione per celebrare l’importanza della donazione e nello stesso momento ringraziare tutti i donatori per l’impegno e l’altruismo.

