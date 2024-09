Si sostituiscono le caldaie

Riqualificazione energetica degli edifici pubblici: approvata la sostituzione delle centrali termiche a Magnago e Bienate.

Riqualificazione energetica degli edifici pubblici: approvata la sostituzione delle centrali termiche. La giunta di Magnago e Bienate ha dato il via libera al progetto. Questi interventi, parte di un ampio programma finanziato con il contributo della Regione Lombardia, porteranno alla sostituzione delle vecchie caldaie, favorendo una significativa riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2. Più nello specifico, i lavori riguardano la scuola Primaria ‘G. Leopardi’ di Bienate, i Municipio e gli uffici comunali, l’ex biblioteca e il centro diurno anziani. “Con la riqualificazione energetica, stiamo gettando le basi per un futuro più sostenibile, migliorando la qualità della vita per le nostre comunità e lasciando un'eredità positiva alle future generazioni - scrivono dall’Amministrazione comunale - Continuiamo a investire in progetti che uniscono innovazione e sostenibilità, con l'obiettivo di promuovere un territorio più moderno e rispettoso dell'ambiente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!