Spazzacamini da tutto il mondo

Tra la ‘notte nera’ del venerdì, la pre-sfilata e omaggio al monumento degli spazzacamini del sabato e la grande sfilata a Santa Maria Maggiore un'edizione davvero emozionante.

Un evento sempre affascinante che richiama in Valle Vigezzo migliaia di turisti e visitatori. Con fine agosto e inizio settembre il ‘Raduno degli Spazzacamini’ è ormai una consuetudine. Tra la ‘notte nera’ del venerdì, la pre-sfilata e omaggio al monumento degli spazzacamini del sabato e la grande sfilata della domenica mattina a Santa Maria Maggiore le occasioni non mancano. Ventuno i Paesi rappresentati, con una cinquantina di fumisti arrivati anche dagli Stati Uniti, per la prima volta così numerosi, e 584 delegati da ogni parte della Germania. E poi c’era Svizzera, Austria, Francia, Belgio, Olanda (che si distingue per le divise bianche) e ancora Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Scozia, Romania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Estonia, Polonia e Repubblica Ceca.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!