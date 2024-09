Va in scena “Hom...eide”

Sci o snowboard… e via che si scia a Turbigo. Sì, avete capito bene, perché torna in paese, e precisamente alla discesa delle scuole Medie, la pista in sintetico. Da venerdì a domenica prossima, allora, con l’iniziativa “Bella Rider – special edition”, organizzata dallo Sci Club Ticino, chiunque potrà cimentarsi in prima persona. Una “tre giorni” di sport, inclusione, musica e coinvolgimento.