Turbighese: 100 anni di calcio

Turbighese: l'anno scorso il traguardo dei 100 anni, nei giorni scorsi la stessa società ha ricevuto il diploma di benemerenza sportiva.

Dieci, venti, trenta, cinquanta… No, ben 100. Cento lunghi anni di Turbighese. E, allora, per un traguardo tanto speciale e importante, beh non poteva mancare un riconoscimento altrettanto speciale e importante. Nientemeno, alla fine, che il diploma di benemerenza sportiva. "Le sensazioni sono state e sono bellissime - commenta Giordano Garavaglia, presidente appunto dell'A.S.D. Turbighese 1921 - anche se abbiamo dovuto faticare per far capire che la nostra società è nata nel 1921. Non sono, infatti, tante le realtà che possono vantare di aver raggiunto il centenario". Una storia, insomma, fatta di tanti momenti, ricordi, aneddoti, vittorie, ma anche sconfitte. Un percorso che è e resterà per sempre nella memoria dei tifosi e più in generale di tutta Turbigo. "Posso dire di avere visto davvero molti ragazzi del paese e di fuori che hanno giocato da noi, con diversi che sono riusciti a raggiungere la Prima Squadra - conclude Garavaglia - Ancora, tanti gli allenatori che sono passati di qui e tante le persone che ho conosciuto. Una delle maggiori soddisfazioni, è stato certamente il passaggio in Promozione, dove siamo rimasti per alcuni anni".

CENTO ANNI DI TURBIGHESE: "TANTI I RICORDI"



