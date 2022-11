"Tanti auguri Elsa": 101 anni

Come l'ha definita il sindaco Giuseppe Pignatiello "Un po' la nonna di tutti noi e di Castano". Per Elsa, infatti, l'altro giorno ecco il traguardo dei 101 anni.

Come l'ha definita il sindaco Giuseppe Pignatiello "Un po' la nonna di tutti noi e di Castano". E, alla fine, diversamente non potrebbe essere perché proprio l'altro giorno Elsa ha tagliato nientemeno che l'invidiabile traguardo dei 101 anni. Così, per renderle omaggio ecco che lo stesso primo cittadino castanese, assieme alla vice sindaca Carola Bonalli, è andato a trovarla alla casa di riposo San Giuseppe-Opera Don Guanella (dove è ospite) per portarle un omaggio floreale a nome dell'intera comunità.

