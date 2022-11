Colombo: "...volontà di far vivere il nostro ospedale"

Mercoledì 2 novembre a Cuggiono, è stata inaugurata la Casa della Comunità, alla presenza dei rappresentanti delle amministrazioni locali e dei consiglieri regionali Curzio Trezzani e Silvia Scurati.

Mercoledì 2 novembre a Cuggiono, è stata inaugurata la Casa della Comunità, alla presenza dei rappresentanti delle amministrazioni locali e dei consiglieri regionali Curzio Trezzani e Silvia Scurati. "Ringraziamo Regione Lombardia e il Presidente Fontana -spiega il consigliere comunale di Cuggiono, Carlo Colombo, presente all'inaugurazione- per avere dimostrato coi fatti la volontà di far vivere il nostro ospedale. Questo, grazie all'impegno di Regione Lombardia, acquisirà dei nuovi servizi ambulatoriali, infermieristici e pedagogici, oltre al medico legale per le patenti speciali. La Lega da sempre lotta per valorizzare il nostro ospedale e siamo orgogliosi di vedere questi risultati".

