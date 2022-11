'Case di Comunità': Moratti taglia il nastro

Sarà la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a tagliare il nastro delle due Case di Comunità a Cuggiono e Busto Garolfo. L'inaugurazione si terrà il prossimo 2 novembre.

Sarà la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a tagliare il nastro delle due Case di Comunità a Cuggiono e Busto Garolfo. L'inaugurazione si terrà il prossimo 2 novembre alla presenza del direttore generale ASST, Fulvio Odinolfi, e delle autorità del territorio. Due nuove strutture socio-sanitarie con lo scopo di raggruppare una serie di servizi e fornire percorsi assistenziali a pazienti cronici, alleggerendo dunque il carico sugli ospedali. Potranno poi comprendere consultori, ambulatori infermieristici, servizi per le persone con disabilità.

Mercoledì 2 novembre alle 14.30 inaugurazione a Busto Garolfo in via XXIV Maggio, alle 15.45 a Cuggiono presso l'Ospedale in via Badi 4.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!