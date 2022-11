Bernate: trionfo di talenti

Grande successo per la prima edizione di 'Un week end di talenti', l'evento promosso dal settore turismo del Consorzio dei Navigli in collaborazione con l'associazione Fucsina di Magenta.

Si è conclusa domenica 30 ottobre la prima edizione di 'Un week end di talenti', l'evento promosso dal settore turismo del Consorzio dei Navigli in collaborazione con l'associazione Fucsina di Magenta. Una tre giorni pensata con l'obiettivo di promuovere talenti dell'arte, del teatro, della musica e dello sport provenienti dalla zona del magentino, abbiatense e castanese.

Nella cornice unica della Canonica di Bernate Ticino, la manifestazione si è aperta ufficialmente venerdì 28 ottobre alla presenza del primo cittadino Mariapia Colombo, del parroco don Germano Tonon e del presidente del Consorzio Carlo Ferrè. Oltre 15 gli artisti che hanno esposto le loro opere nelle sale nobili della Canonica, portando il loro talento e la loro passione a regalo dei tantissimi visitatori presenti. Oltre all'esposizione, in calendario anche una serie di eventi affini a cominciare proprio dalla prima conferenza di sabato 29 ottobre, 'I mondi del talento', un viaggio alla scoperta del legame esistente tra talento e neurodivergenze guidato dall'educatrice Adriana Campi.

Nella giornata di domenica la Cooperativa sociale ‘Fiore che ride’ ha accompagnato i presenti nel mondo del teatro e della propria realtà, seguita dall’esposizione del progetto Gravelland che si occupa di cicloturismo. A chiusura dei tre giorni, una conferenza incentrata sulla scoperta del restauratore Lo Sardo, il primo ad individuare il tocco della mano del Caravaggio nel quadro del Peterzano presente in Canonica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!