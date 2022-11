Che serata... da brividi!

Dai più piccoli ai grandi... tutti protagonisti. Una pomeriggio e una serata di grande festa a Castano, in occasione di Halloween.

Dai più piccoli ai grandi... tutti protagonisti. Quando si dice "una serata da brividi" e, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere visto l'appuntamento. Insieme, allora, l'altra sera (prima all'auditorium 'Paccagnini' di Castano, poi nel centro città) per festeggiare Halloween. E, alla fine, sono state davvero tante le persone che si sono ritrovate, per vivere qualche ora di coinvolgimento, animazione, divertimento e spensieratezza, tra "dolcetto o scherzetto?".



