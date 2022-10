Musical e danza con Brian Bullard

Metti un pomeriggio con un ballerino, coreografo e insegnante di fama internazionale. E l'occasione, allora, è arrivata proprio nei giorni scorsi. Ospite, infatti, della scuola di danza 'Tersicore' di Castano, diretta da Alessio Cattaneo, nientemeno che Brian Bullard, meglio noto per il duo 'Brian & Garrison'.

Metti un pomeriggio con un ballerino, coreografo e insegnante di fama internazionale. E l'occasione, allora, è arrivata proprio nei giorni scorsi. Ospite, infatti, della scuola di danza 'Tersicore' di Castano, diretta da Alessio Cattaneo, nientemeno che Brian Bullard, meglio noto per il duo 'Brian & Garrison'. "Momenti per me davvero bellissimi - commenta lo stesso Brian - perché insegno alle ragazze e ai ragazzi una nuova disciplina dove si usano non solo le gambe e le braccia, ma anche la il volto. Il balletto che abbiamo imparato in questo appuntamento, ad esempio, è comico e ci siamo concentrati in particolar modo sui dettagli e l'espressività, molto importanti". Un workshop musical, insomma, dove i partecipanti hanno avuto modo di crescere e formarsi sempre di più, tornando poi a casa con una serie di ulteriori indicazioni e consigli per il presente e il futuro. "Non bisogna mai dimenticarsi di imparare una cosa alla volta - conclude - Cercando di metterci concentrazione, impegno e passione. Così facendo i risultati arriveranno di sicuro".

