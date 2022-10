Una domenica... mostruosa!

Questo fine settimane c'è ben poco da star 'tranquilli' con la bellissima ma horrorosa iniziativa promossa dal Comitato Genitori inverunese.

Pronti per una domenica... spaventosa... ad Inveruno? Questo fine settimane c'è ben poco da star 'tranquilli' con la bellissima ma horrorosa iniziativa promossa dal Comitato Genitori inverunese. Dalle ore 16 alle 18 spazio al taglio delle zucche, dalle 18 alle 20 spettacolo di magia con 'SuperZero'. Per iscriversi occorre mandare una mail a genitorinveruno [at] gmail [dot] com La quota è di 10 euro a bambino per i soci, di 15 euro a bambino per i non soci. Nella quota è compresa una zucca a bambino da intagliare e lo spettacolo di magia (gli strumenti di intaglio vanno portati da casa).

Area ristoro a cura di Rockantina's Frinds; terrificante set fotografico a cura di Loreno Molaschi; tanti dolcetti avvelenati promossi da 'Inveruno in Vetrina'.

Le iniziative si svolgeranno nel cortile del Torchio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!