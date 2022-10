In un video la presa di posizione di Mario Mantovani per le donne iraniane: "Il mondo occidentale dovrebbe aprire loro le porte per accoglierle in libertà".

Un appello video, sentito e sincero, su uno dei temi di maggior attualità in questo periodo. L'ex vicepresidente di Regione Lombardia Mario Mantovani prende posizione, in forma netta, in favore della difesa delle donne iraniane.

"In Iran la repressione delle donne non è conclusa - spiega - una ragazza giovane di 16 anni è stata picchiata e uccisa. Io credo che questi fatti devono far riflettere il mondo occidentale e lancio una proposta: se tutto il mondo occidentale aprisse le porte alle giovani iraniena che non vogliono rimanere in questo paese in cui sono represse senza libertà, se tutti noi aprissimo le porte sterilizzeremmo l'Iran che non avrebbe più le giovani per far proseguire un Paese che non da certezza. Libertà per le donne iraniene e accoglienza nelle nostre città, nei nostri paesi e nelle nostre case".

