Festa d'Autunno a Cuggiono

Un sabato... per 'assaporare' la bellezza dell'autunno. Questo fine settimana il parco di Villa Annoni a Cuggiono è pronto a splancare le porte per una serie di eventi da non perdere: mercatino dell'usato, passeggaite, laboratori, cena...

Ecco il programma completo della manifestazione in programma sabato 22 ottobre:

- ore 15.30 - merenda per tutti e apertura del mercatino dell'usato

- ore 16 - passeggiata nel parco con le 'Guide Culturali' locali

- ore 17.30 - Natura e pittura, Laboratorio ecologico per bambini

- ore 19.30 - cena autunnale (adulti 15 euro, bambini 10 euro: antipasti, risotto ai funghi, pasta al pomodoro per bambini, fagioli all'uccelletta, verdure al forno, torta di mele, pana e acqua)

- ore 21 - Solo il vento mi piegherà (lettura scenica dell'autobiografia di Wnaghari Maathai)

