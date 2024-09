Tempo di vino con il Baragioeu

Sabato 7 e domenica 8 settembre Villa Annoni a Cuggiono ospita la 41esima Sagra del Baragioeu.

Un vino che nasce dall’uva fragola, che viene prodotto da secoli nel nostro territorio, e di cui lo Storico Museo Civico Cuggionese si impegna a conservare la tradizione. Sabato 7 e domenica 8 settembre Villa Annoni a Cuggiono ospita la 41esima Sagra del Baragioeu. Le iniziative si aprono sabato, alle ore 14, quando i bambini sono invitati a far la vendemmia e poi ‘pigiare’ l’uva appena colta. Dalle 17.30 alle 18.30 apertura della mostra ‘Auto per gioco’ con magnifiche auto a pedali originali d’epoca. Domenica 8 settembre ci sarà invece: la 16esima mostra mercatino degli uccelli nel parco; dalle 10 l’apertura del museo con visite guidate; alle 12.45 il pranzo a cura dell’Azienda Cirenaica. Pomeriggio con stand e ‘prova’ delle macchine per i bambini.

