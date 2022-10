Comune, UTL e associazione pensionati... insieme. Per garantire al popolo dei capelli bianchi momenti di svago, ma anche di approfondimento. E' ripartita a Busto Garolfo l'iniziativa 'Giovedì insieme'.

Comune, UTL e associazione pensionati... insieme. Per garantire al popolo dei capelli bianchi momenti di svago, ma anche di approfondimento. E' ripartita a Busto Garolfo l'iniziativa 'Giovedì insieme'. "Da quest'anno accademico - scrive in una nota il primo cittadino Susanna Biondi ringraziando l'assessore Patrizia Campetti per la preziosa collaborazione organizzativa unitamente ai due sodalizi - si è voluto creare, oltre ai già consolidati corsi, un pomeriggio di incontro e socialità rivolto a tutti coloro che desiderano parteciparvi, si svolge il giovedì sera dalle 14.30 alle 16.30 in aula consiliare e si potrà giocare, chiacchierare o ballare in base alle preferenze dei partecipanti". Al di là del sempre utile momento di convivialità e aggiornamento culturale , Biondi vuole sottolineare il rilevante risvolto sociale dell'iniziativa in un'epoca ancora particolarmente delicata per più ragioni: "dopo quello che abbiamo vissuto durante la pandemia - conclude - è certamente importante riconquistare la buona abitudine di stare insieme per condividere pensieri, sorrisi e socialità".

