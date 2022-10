Bernate e Boffalora alla scoperta del vino

Sei serate dedicate al vino e alla nobile arte della sua degustazione. Al via martedì 18 ottobre il 'Corso Degustazione Vino' promosso dai Comuni di Bernate e Boffalora Ticino.

I Comuni di Bernate e Boffalora Ticino aprono la stagione autunnale degli eventi con il consueto appuntamento per gli appassionati di vino e non che, anche quest'anno, potranno immergersi in un viaggio enologico con il 'Corso di degustazione Vino'. Sei serate per avvicinarsi all'arte della degustazione guidate da Stefano Guaita, esperto e appassionato conoscitore. Un vero e proprio percorso guidato alla scoperta dell'Italia attraverso uno dei suoi prodotti di punta...la Mosella con il suo Riesling, i vitigni biodinamici Piwi, l'alto Piemonte e infine la Franciacorta con le sue bollicine famose in tutto il mondo.

Le sereate di svolgeranno alternativamente presso il Centro Socio Culturale 'Maria Bignaschi' di Boffalora e il Centro Diurno Anziani di Casate, con inizio martedì 18 ottobre alle 21.

