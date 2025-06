Un premio agli studenti

Una serata di musica, merito e orgoglio cittadino: oltre cinquanta i ragazzi premiati per l’impegno, la costanza e i risultati scolastici eccellenti conseguiti nell’ultimo anno.

Un cortile illuminato dalle note della musica e dalla brillantezza dei talenti più giovani: è questa l’atmosfera che ha avvolto giovedì sera il Liceo di Arconate, in occasione della cerimonia di consegna dei premi di studio dedicati agli studenti più meritevoli. Oltre cinquanta i ragazzi premiati per l’impegno, la costanza e i risultati scolastici eccellenti conseguiti nell’ultimo anno.

Ad accogliere studenti, famiglie e docenti, il Sindaco On. Mario Mantovani, il dirigente scolastico Prof. Emanuele Marcora e l’Assessore all’Istruzione dott. Fabio Gamba. Tutti e tre hanno espresso parole di stima e incoraggiamento verso i giovani, riconoscendone il valore e sottolineando l’importanza di investire nella loro formazione come fondamento per il futuro della comunità.

La cerimonia si è aperta con un raffinato intermezzo musicale: un quartetto di clarinetti del Corpo Bandistico Santa Cecilia ha eseguito alcuni brani per rendere omaggio ai protagonisti della serata, contribuendo a creare un clima di festa e condivisione.

“Questi ragazzi rappresentano il meglio della nostra scuola e della nostra comunità – ha commentato il Sindaco Mantovani –. Premiarli significa riconoscere il merito e dare un segnale forte: lo studio, l’impegno e la determinazione sono valori su cui costruire il domani”.

Una serata all’insegna della gratitudine, ma anche della speranza: i volti sorridenti dei giovani premiati hanno testimoniato che, dietro ogni risultato, c’è una storia fatta di sacrifici, passione e sogni. E Arconate, ancora una volta, ha saputo riconoscerli e celebrarli come meritano.

