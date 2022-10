La Russa eletto senza FI

Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato grazie a 18 voti dell'opposizione e senza il sostegno di Forza Italia. Silvio Berlusconi, poco prima, lo aveva mandato platealmente a quel paese...

Se non fosse una cosa seria, ci sarebbe da pensare che sia stata una scenetta comica. Non c'è pace per la politica italiana, nemmeno dopo un voto netto e con un mandato forte come quello sancito dalle elezioni del 25 settembre. Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato grazie a 18 voti dell'opposizione e senza il sostegno di Forza Italia. Silvio Berlusconi, poco prima, lo aveva mandato platealmente a quel paese... Una scena davvero surreale e quasi storica, perchè mai si ricorda che un partito di maggioranza non abbia partecipato al voto del presidente del Senato. Un'inizio complesso, segno che nonostante i voti, gli intrecci politici prevedono ben altro, per il nuovo governo di Giorgia Meloni.

