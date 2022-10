Sitem: continua il confronto

Il confronto continua. E qualcosa sembra muoversi nella giusta direzione. Si intravedono spiragli di sole sulla vicenda dell'azienda Sitem di Canegrate dopo un incontro svoltosi tra l'assessore alle politiche sociali Franca Meraviglia, il consigliere delegato alle politiche del lavoro Stefano Sapone, azienda assistita da Confindustria Alto Milanese e parti sindacali.

Il confronto continua. E qualcosa sembra muoversi nella giusta direzione. Si intravedono spiragli di sole sulla vicenda dell'azienda Sitem di Canegrate dopo un incontro svoltosi tra l'assessore alle politiche sociali Franca Meraviglia, il consigliere delegato alle politiche del lavoro Stefano Sapone, azienda assistita da Confindustria Alto Milanese e parti sindacali. "E' stato un incontro proficuo - ha spiegato Meraviglia in una nota - che ha portato, da parte aziendale, a una proposta che si confronta nel merito con la richiesta oggetto della mobilitazione". L'agitazione di alcuni lavoratori riguarda alcune dinamiche logistiche legate al loro lavoro. E la proposta messa in campo, ha aggiunto Meraviglia, "sarà portata alle lavoratrici e ai lavoratori che si esprimeranno". In attesa della valutazione dei dipendenti, il Comune ha ringraziato le parti per la disponibilità manifestata nel giungere a un accordo e ha aggiunto: "Rinnoviamo il nostro impegno e la nostra disponibilità in caso di ulteriori necessità".

